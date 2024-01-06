На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке республики. Об этом сообщило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.

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По информации сейсмологов, в регионе произошли подземные толчки магнитудой четыре. Землетрясение началось в 15:10 (совпадает с мск) в районе города Батталгази, уточняется в заявлении.

Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 8,76 километра. Однако другие подробности о ситуации на востоке Турции, включая возможные разрушения и наличие пострадавших, пока не уточняются.

1 января в японских префектурах Исикава и Ниигата зафиксировали серию мощных землетрясений, при этом магнитуда самого сильного из около 30 подземных толчков составила 7,6. Как сообщило местное информационное агентство Kyodo, в настоящее время 51 человек числится пропавшим без вести.