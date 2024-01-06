В Японии спасли человека, проведшего под завалами несколько суток

В Японии спасатели обнаружили человека, проведшего несколько суток под завалами дома, разрушенного землетрясением. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные экстренных служб.

Число погибших в результате сильного землетрясения на западе Японии в субботу достигло 100 человек. Еще 211 пропали без вести. Некоторые выжившие несколько дней провели под обломками зданий. Их удалось освободить из разрушенных домов. Так, одного мужчину вытащили через 72 часа после того, как серия мощных землетрясений начала сотрясать западное побережье Японии.