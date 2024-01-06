СМИ: в турецком порту рыбаки нашли в сетях морскую мину

В районе турецкого черноморского порта Эрегли местные рыбаки обнаружили запутавшуюся в сетях морскую мину. Объект был обезврежен и доставлен на берег для уничтожения, сообщает телеканал Habertürk.

Происшествие случилось 5 января. Рыбаки сообщили береговой охране о подозрительном объекте, после чего движение судов и лодок в этом районе было временно приостановлено, а порт Эрегли закрыт, в том числе, для автомобильного движения.

«С помощью эвакуатора морская мина, загруженная в грузовик, принадлежащий Специальной администрации провинции, была доставлена на пустырь (...) для проверки и уничтожения», — говорится в публикации.

О принадлежности опасного объекта в публикации ничего не сообщается.

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