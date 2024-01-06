В Самаре в результате взрыва газа в квартире пострадали четыре человека

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва пятилитрового баллона с пропаном в одной из квартир в Самаре, сообщает региональное управление МЧС. Отмечается, что инцидент произошел в Октябрьском районе города во время монтажа натяжного потолка. После взрыва горения не возникло, несущие конструкции жилого дома не повреждены.

© МЧС РФ

В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека — мужчины 1974 и 1987 годов рождения и двое молодых людей 2005 года рождения, они госпитализированы, — сказано в публикации.

В целях безопасности из дома эвакуированы 50 человек. По данным регионального Минздрава, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. По факту случившегося СК организовал доследственную проверку.