В Москве спасают внука Никиты Хрущева
В Москве выясняют, что произошло с внуком генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Знакомые считают, что он находится в своей квартире на Тверской улице, но по какой-то причине не может открыть дверь. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.
По данным телеканала, в оперативные службы Москвы обратился знакомый пенсионера. Он рассказал, что внук Хрущева длительное время не выходит на контакт, возможно с ним что-то случилось.
К квартире внука на Тверской улице прибыли спасатели, но им не открыли. Обстоятельства ЧП уточняются.
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