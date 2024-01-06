В Москве спасают внука Никиты Хрущева

В Москве выясняют, что произошло с внуком генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Знакомые считают, что он находится в своей квартире на Тверской улице, но по какой-то причине не может открыть дверь. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.