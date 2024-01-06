$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Москве спасают внука Никиты Хрущева

В Москве выясняют, что произошло с внуком генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Знакомые считают, что он находится в своей квартире на Тверской улице, но по какой-то причине не может открыть дверь. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в оперативные службы Москвы обратился знакомый пенсионера. Он рассказал, что внук Хрущева длительное время не выходит на контакт, возможно с ним что-то случилось.

КМС по боксу избил полицейского в отделе полиции

К квартире внука на Тверской улице прибыли спасатели, но им не открыли. Обстоятельства ЧП уточняются.

Происшествия
Видео
Горячая новость
15
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости