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Baza: КМС по боксу избил полицейского в отделе полиции

КМС по боксу Олег Глухов напал на сержанта в отделе полиции в Кирове. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал Baza.

«КМС по боксу напал на полицейского прямо в отделе полиции в Кирове. Мужчина очень не хотел проводить Новый год в ИВС. <…> Теперь мужчине светит не только 15 суток ареста, но и несколько лет колонии за нападение на полицейского — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело», — пишет Baza.

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Глухов был задержан утром 27 декабря за то, что пытался попасть в квартиру к своей бывшей девушке. Мужчина должен был отсидеть несколько суток ареста и провести Новый год в камере, но решил бежать и избил полицейского, чтобы выбраться. URA.RU отправило запрос в МВД России по городу Киров для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Олег Глухов
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