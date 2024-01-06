Россиянка получила срок за убийство при защите от изнасилования

Подсудимая <...> вину <...> не признала, пояснив, что умысла на убийство не имелось, нанесла удары мангалом и бруском в целях обороны от противоправных действий <...>, который пытался против ее воли вступить с ней в половой контакт. <...> Не помнит, как наносила удар бруском по голове, но не исключает, что именно она ударила его в целях обороны, — следует из приговора.