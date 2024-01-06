Пожар произошел в «доме-корабле» на Большой Тульской улице

Возгорание произошло на балконе одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу: ул. Большая Тульская, д. 2. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Поступила заявка о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Большая Тульская, д. 2. По прибытии пожарных подразделений – возгорание на балконе квартиры на 11 этаже. В настоящее время происходит тушение пожара», – сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара устанавливается, сведений о пострадавших не поступало.