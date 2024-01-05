Баржа с удобрениями затонула в Дунае

В мост через реку Дунай на границе Сербии и Хорватии врезалась баржа Lola 5 с тысячей тонн азотных удобрений. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

© Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Отмечается, что судно держало курс из австрийского города Линц в сербское Смедерево. В районе полуночи по местному времени баржа протаранила опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского города Илок. В результате столкновения судно получило пробоину и затонуло, никто из экипажа баржи не пострадал.

В данный момент движение на мосту было приостановлено, толкающий баржу буксир пришвартовался в речном порту Бачка-Паланка. Контрольно-пропускной пункт Илок на стороне Хорватии был закрыт. Кроме того, на месте происшествия работают специалисты и полиция, были взяты пробы воды для установления степени ущерба окружающей среде.