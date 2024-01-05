«Русская Рапунцель» побывала на острове Эпштейна за два года до гибели

Российско-казахская топ-модель Руслана Коршунова покончила с собой через два года после посещения острова Джеффри Эпштейна на Виргинских островах. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные Федеральным окружным судом Манхэттена.

«Русская Рапунцель» Руслана Коршунова - звезда подиума и лицо парфюмерной кампании Nina Ricci - совершила самоубийство в своей квартире на Уолл-стрит в 2008 году в возрасте всего 20 лет. Она побывала на острове Эпштейна, когда ей было 18.

Daily Mail отмечает, что Коршунова летала на остров на частном самолете Эпштейна Boeing 727, получившем название «Лолита Экспресс», в июне 2006 года вместе с самим Эпштейном и его друзьями.

Неясно, было ли совершено в ее отношении преступление, но известно, что Эпштейн доставлял несовершеннолетних девушек и молодых женщин на остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации, подчеркивает Daily Mail.

3 января Федеральный окружной суд Манхэттен опубликовал несколько сотен страниц документов из дела Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации. Эпштейн покончил с собой в тюрьме.