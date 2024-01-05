Бомбардировщик США разбился в Южной Дакоте

В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Воздушное судно находилось в этот момент на учебном задании. Об этом сообщает база ВВС США Элсворт.

«ВВС B-1B Lancer, назначенный на базу ВВС Элсворт, разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку», — передает ВВС в соцсети Facebook* (запрещена в РФ).

Они добавили, что при аварии бомбардировщик находился на учебном задании в Южной Дакоте. На борту находилось четыре члена экипажа, все они были капитулированы.