В Сочи объявили экстренное предупреждение

В Сочи из-за сильных осадков и повышения уровня воды объявили экстренное предупреждение. Также возможны сходы селей малого объема в горной зоне. Об этом сообщает Официальный портал города-курорта.

«В период 10-12 часов 5 января и до конца суток в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории Сочи ожидаются подъемы уровней воды», — передает портал .

Отмечается, что местами уровень воды может достигать неблагоприятных отметок. При этом в горной зоне повышается риск схода селей небольшого объема.

В связи с этим жителей и гостей города попросили воздержаться от близкого нахождения у воды, выхода в горы и не оставлять машины вблизи рекламных щитов и других конструкций. Согласно поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, все службы работают в усиленном режиме, оперативный штаб взял ситуацию под контроль.