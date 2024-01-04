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NBC: стрельба произошла в средней школе в американском штате Айова

Сотрудники правоохранительных органов расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова.

Об этом сообщает NBC News.

«В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведётся расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 4 января был первый учебный день второго полугодия.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.

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