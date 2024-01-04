NBC: стрельба произошла в средней школе в американском штате Айова
Сотрудники правоохранительных органов расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова.
Об этом сообщает NBC News.
«В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведётся расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова», — говорится в заявлении.
Уточняется, что 4 января был первый учебный день второго полугодия.
Ранее стало известно, что два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.