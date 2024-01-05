Девятилетний мальчик на тюбинге врезался в стену, катаясь на крыше парковки

В Уфе девятилетний ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге с крыши паркинга, мальчик врезался в стену дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Менделеева в Уфе, группа детей каталась на тюбингах с крыши подземного паркинга, в какой-то момент один из мальчиков влетел на "ватрушке" в стену дома.