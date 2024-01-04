Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО на три месяца", - заявили в суде. Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 6 января.

В мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Он обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.