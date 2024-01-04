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Рецидивист до смерти забил кочергой двух пенсионеров в Забайкалье

В Забайкальском крае ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина убил супругов-пенсионеров кочергой и ножом, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Рецидивист до смерти забил кочергой двух пенсионеров в Забайкалье
© РИА Новости

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в новогоднюю ночь в городе Нерчинске. Мужчина пришел в гости к своим соседям — 74-летней женщине и ее 78-летнему гражданскому мужу. В ходе совместного распития алкоголя он спровоцировал ссору и нанес пенсионерам множественные удары металлической кочергой и ножом. Скрывшись с места преступления, злоумышленник уехал к родственникам в соседний район, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Ханты-Мансийска в новогоднюю ночь поссорился со своим гостем и ударил его табуретом по голове. От полученных травм тот скончался. Мужчина попытался избавиться от тела, чем привлек внимание соседей, которые вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого.

Происшествия
Следственный комитет