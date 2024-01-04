Самолет прервал взлет в турецком аэропорту из-за кошки﻿

Самолет компании Turkish Airlines прервал взлет из аэропорта Стамбула из-за убежавшей от хозяйки кошки. Животное стало разгуливать по салону, хотя на него не было оформлено соответствующих документов, сообщает РИА Новости.

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Кошка сбежала из сумки в ручной клади и вызвала беспокойство у пассажиров. Из-за этого инцидента экипажу пришлось направить самолет обратно к терминалу аэропорта, а хозяйку и кошку — высадить.

В то же время подобная попытка нелегально провезти животное не стала первой для виновницы. На этом фоне руководство авиакомпании приняло решение внести пассажирку в «черный» список.