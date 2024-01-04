Пассажирский поезд сломался в поле в Челябинской области

"Поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, остановился на перегоне между станциями Кунашак и Муслюмово из-за поломки колесной пары. Это не первая поломка поезда за поездку — ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам пришлось менять подшипник. Сейчас на участке возникла пробка из трех поездов: на морозе простаивают еще один состав дальнего следования и пригородная электричка", - говорится в сообщении.