Подсудимый набросился на судью во время заседания в США

В Лас-Вегасе 30-летний подсудимый набросился на судью и избил ее во время заседания, сообщает TMZ. Мужчина проявил агрессию из-за того, что ему отказались назначать испытательный срок за побои при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел в окружном суде округа Кларк. После того как судья сделала замечание обвиняемому, он резко перепрыгнул через скамью подсудимых, повалил женщину на пол и начал наносить удары кулаками. Злоумышленника быстро оттащили правоохранители, однако он устроил драку и с ними. Судья получила травму головы и была госпитализирована. Помимо этого, пострадал один из сотрудников полиции.