В России четырехлетний ребенок попал в больницу после падения отца на него

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как на него упал отец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел 2 января на перекрестке улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина. По предварительной информации, россиянин с сыном на руках переходил дорогу и по неосторожности упал на ребенка.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени.

Уточняется, что семья, в которой воспитывается ребенок, полная и не состоит на учете в полиции.