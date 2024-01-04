В Узбекистане пытались продать российскую золотую медаль XIX века

Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух местных жителей, которые пытались продать наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища Об этом сообщили РИА Новости в пресс-служба генпрокуратуры республики.

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Награду хотели продать за $100 тысяч, узнало издание.

По данным генпрокуратуры, медаль весит 61,69 грамма и была отчеканена в 1899 году. На ней есть надписи "Александровское коммерческое училище. Москва" и "Петру Богданову.1899".

По данному факту завели уголовное дело по статье "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей". Максимальное наказание за это может достигать до семи лет лишения свободы.

Александровское коммерческое училище было основано в 1880 году и получило свое название в память 25-летия царствования российского императора Александра II.