Самолету береговой охраны Японии Bombardier DHC8-300, столкнувшемуся с пассажирским самолетом Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда, не предоставляли разрешения на взлет. Была лишь команда диспетчера «вырулить на место ожидания», сообщает CNN со ссылкой на расшифровку речевого бортового самописца.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 2 января. Аэробус A350 выполнял рейс 516 из Саппоро в Токио, во время посадки задел самолет береговой охраны Японии, который оказался на его пути. После столкновения оба самолета загорелись. На борту самолета JAL находились 379 человек — они были эвакуированы. Всем удалось спастись.