Власти рассказали о последствиях пожара на подстанции в Москве

После возгорания на трансформаторной подстанции в Москве большая часть домов перевели на резервную схему электроснабжения, в течение полутора-двух часа будут переключены еще порядка 40 домов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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Отмечается, что все городские службы находятся на месте, они ликвидируют последствия пожара.

"Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов переведена. Еще порядка 40 домов будут переключены в ближайшие полтора-два часа", - говорится в публикации.

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Информации о пострадавших не поступало.