В Иране задержаны 11 человек по подозрению в причастности к теракту в Кермане

Правоохранительные органы Ирана задержали 11 человек по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

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Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки страны. В публикации отмечается, что в Кермане также обнаружили дом, в котором проживали двое устроивших взрывы террористов-смертников. В здании нашли готовые к применению взрывные устройства.

В МВД Ирана также уточнили, что жертвами теракта стали 89 человек, 12 из которых являлись гражданами Афганистана. Среди погибших 9 детей в возрасте до 10 лет и 30 подростков в возрасте до 18 лет.