Минздрав Ирана уточнил число погибших при взрывах в Кермане

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане. Об этом сообщает иранское госагентство IRNA.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что число жертв достигло 103, еще 211 получили ранения.

«Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм», — сказал глава ведомства.

Как отмечается в публикации, приводимое ранее число погибших было выше, поскольку некоторых жертв учли несколько раз.

Напомним, что 3 января два взрыва прогремели в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Президент страны Эбрахим Раиси заявлял, что все виновные во взрывах будут найдены и наказаны. В провинции Керман объявили трехдневный траур.