Отец убитой в Москве девочки, чье тело родственники хранили на балконе, отбывает срок за секс со школьницей, сообщает MK.RU. Кроме того, выяснилось, что у погибшего ребенка с рождения была опухоль в голове.

Как стало известно изданию, отец ребенка в настоящее время отбывает наказание по уголовной статье 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет). Матери, которая призналась в убийстве малышки, 17 лет, при этом у нее есть еще один ребенок трех лет.

Также журналисты узнали, что у погибшей девочки с рождения была диагностирована опухоль в голове. Отмечается, что образование было доброкачественным.

3 января стало известно, что на балконе столичного жилого дома было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения. Со слов бабушки, несколько дней назад во время купания в ванне девочка случайно захлебнулась. После этого женщина вместе с матерью ребенка перенесла труп на балкон. Инцидент произошел в квартире одного из домов в проезде Карамзина. О произошедшем бабушка рассказала знакомому, который и обратился в правоохранительные органы.