В Красноярске продавец рыбного магазина нашла труп мужчины

В Красноярске продавец рыбного магазина утром обнаружила труп обнаженного мужчины в луже крови, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом на теле мужчины не было следов насильственной смерти.

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Удалось установить, что погибший — 30-летний местный житель по имени Владимир. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. NGS24.ru отмечает, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. На теле нет ранений. По данным Telegram-канала «Борус», погибший — уроженец Иркутской области.

В подмосковных Люберцах на Инициативной улице обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом. Все они являются жильцами разных квартир многоэтажки.