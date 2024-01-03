Число погибших при теракте в Иране увеличилось до 103

В результате взрывов в городе Керман на юго-востоке Ирана погибли 103 человека и 141 пострадали. Об этом сообщает иранское агентство Young Journalists Club.

Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрывы прогремели во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По данным агентства Tasnim, взрывчатка находилась в двух сумках, расположенных недалеко от входа на кладбище. Устройства привели в действие дистанционно.