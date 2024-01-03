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В Уфе лифт с пятью пассажирами упал в шахту с шестого этажа

В Уфе лифт с людьми рухнул в шахту. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

В Башкирии лифт с пассажирами рухнул в шахту
© Газета.Ru

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в доме 68 на улице Революционной и попал на камеру, установленную в лифте. На кадрах пятеро мужчин заходят в лифт на шестом этаже и нажимают на кнопку первого этажа. Внезапно лифт с полузакрывшимися дверьми начинает падать в шахту, а затем жестко приземляется.

В пресс-службе Управления гражданской защиты города отметили, что в кабине произошел технический сбой. Пассажиров освободила из заблокированного лифта бригада лифтовой компании, после чего всех мужчин осмотрели медики. Никто из пассажиров не пострадал.

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