В Башкирии лифт с пассажирами рухнул в шахту

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в доме 68 на улице Революционной и попал на камеру, установленную в лифте. На кадрах пятеро мужчин заходят в лифт на шестом этаже и нажимают на кнопку первого этажа. Внезапно лифт с полузакрывшимися дверьми начинает падать в шахту, а затем жестко приземляется.