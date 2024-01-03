73 человека погибли при взрыве рядом с кладбищем в Иране

73 человека погибли и 170 пострадали в результате взрыва возле кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает иранское госагентство IRNA со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв прогремел в городе Керман. По информации СМИ, подрыв произвели дистанционно — две сумки со взрывчаткой расположили недалеко от входа на кладбище. Местные власти назвали происшествие террористической атакой.

Напомним, что Сулеймани возглавлял силы специального назначения «Аль-кудс» КСИР». Генерал погиб в результате удара США 3 января 2020 года. В Вашингтоне считают его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.