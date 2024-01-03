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«Мисс Боливию» арестовали по обвинению в торговле оружием

Победительницу конкурса «Мисс Боливия» Алондру Меркадо Кампос арестовали по обвинению в торговле оружием, сообщает Marca. По данным издания, имя модели также упоминается в расследовании дела о наркоторговле, в которой замешан ее молодой человек.

«Мисс Боливию» арестовали по обвинению в торговле оружием
© Соцсети

22-летняя Меркадо Кампос, получившая титулы «Мисс Боливия Mundo 2020» и «Мисс Очарование Боливии» в 2023 году, была арестована через месяц после того, как боливийский спецназ совершил обыск в доме, где она жила со своим парнем. В доме обнаружили большой тайник с огнестрельным оружием (около ста единиц, включая АК-47) и боеприпасами.

Суд постановил, что Меркадо Кампос останется под арестом как минимум на 30 дней.

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Прокуроры ждут результатов экспертизы внедорожника BMW, принадлежащего модели. От этих результатов будет зависеть, предъявят ли ей обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками.

Следователи полагают, что Меркадо Кампос может быть связана с группой наркоторговцев, которую, предположительно, возглавляет ее парень Андрес Васкес.

Васкес числится скрывающимся от правосудия с конца ноября 2023 года. Его разыскивают по ордеру на арест за торговлю наркотиками.

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