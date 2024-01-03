Российскому школьнику оторвало четыре пальца взрывом петарды

В Саратовской области 12-летнему ребенку петардой оторвало четыре пальца на руке
В Саратовской области в новогоднюю ночь во время неаккуратного обращения с пиротехникой пострадали двое несовершеннолетних. Обоим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной детской клинической больницы.
У подростка из Пугачевского района, которому петарда попала в лицо, произошло кровоизлияние в мозг, юноша получил перелом челюсти и многочисленные ожоги.
Второй мальчик из Красного Кута повредил руку: 12-летнему школьнику взрывом пиротехники оторвало четыре пальца левой руки.
«Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Сейчас оба несовершеннолетних пребывают в стационаре больницы.
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