Суд отправил сжегшую свой российский паспорт блогершу Евгению «джипси» Хоффман под домашний арест на месяц. Девушка будет находиться в квартире матери по месту прописки до 3 февраля. Об этом в среду, 3 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, еще за несколько дней до сожжения документа, удостоверяющего личность, интернет-знаменитость успела сломать нос подруге. Против нее также возбуждено дело по статье о причинении среднего вреда здоровью, передает Telegram-канал.

1 января в Сети появилось видео, как девушка-блогер сжигает свой паспорт. Через некоторое время она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

После допроса на блогершу было заведено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации». Теперь интернет-знаменитости грозит либо год заключения, либо исправительные работы.