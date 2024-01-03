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Сжегшую паспорт блогершу Евгению Хоффман отправили под домашний арест на месяц

Суд отправил сжегшую свой российский паспорт блогершу Евгению «джипси» Хоффман под домашний арест на месяц. Девушка будет находиться в квартире матери по месту прописки до 3 февраля. Об этом в среду, 3 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, еще за несколько дней до сожжения документа, удостоверяющего личность, интернет-знаменитость успела сломать нос подруге. Против нее также возбуждено дело по статье о причинении среднего вреда здоровью, передает Telegram-канал.

1 января в Сети появилось видео, как девушка-блогер сжигает свой паспорт. Через некоторое время она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция задержала российскую блогершу за сожжение паспорта в прямом эфире

После допроса на блогершу было заведено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации». Теперь интернет-знаменитости грозит либо год заключения, либо исправительные работы.

Юрист Александр Хаминский прокомментировал ситуацию и заявил, что блогерше за сожжение паспорта грозит от штрафа до тюремного срока.

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Александр Хаминский