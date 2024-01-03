Пассажиров Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines, который столкнулся с самолетом Bombardier DHC8-300 береговой охраны Японии в аэропорту Токио, спасло не столько чудо, сколько профессионализм экипажа и дисциплинированность пассажиров. Об этом в среду написала британская газета The Guardian.

Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа смогли покинуть пылающий борт за считанные минуты несмотря на то, что после жесткой посадки у "Аэробуса" отказала система оповещения - бортпроводникам пришлось использовать мегафоны, чтобы направить людей к аварийным выходам. При этом все находящиеся в салоне оставались пристегнуты ремнями безопасности ровно до того, как экипаж дал указание эвакуироваться, а по пути никто даже не потянулся к багажным полкам, загораживая проход к развернутым надувным трапам.

"Бортпроводники, должно быть, проделали отличную работу. У людей не видно ручной клади. То, что все выжили - это настоящее чудо", - заявил Пол Хейес, директор консалтингового агентства в сфере гражданской авиации Ascend by Cirium.

Его слова подтверждает Джон Кокс, пилот и основатель консалтингового агентства в сфере авиационной безопасности Safety Operating Systems.

"Это говорит о хорошей подготовке [экипажа, - прим. "РГ"]", - сказал он.



"Взгляните на видео, люди не пытаются достать вещи с полок для ручной клади. Они сосредоточены на том, чтобы покинуть самолет", - добавил Кокс.

Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines (JAL), выполнявший рейс с острова Хоккайдо, во вторник столкнулся с самолетом береговой охраны Bombardier DHC8-300 во время приземления в аэропорту Токио.