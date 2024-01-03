Пьяный петербуржец пытался с помощью мачете отрубить голову шаурмисту

В Санкт-Петербурге местный безработный мужчина вступил в конфликт с сотрудником кафе-шавермы и ранил его мачете, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел вечером 2 января. Злоумышленник пытался отрубить голову оппоненту.

Между работником кафе и хулиганом произошел конфликт, в итоге мужчина достал предмет, похожий на мачете, и ранил сотрудника кафе, — сообщил источник.

78.ru уточняет, что нападавшим оказался 57-летний мужчина. В момент совершения преступления он был пьян. Ему не понравилось обслуживание в кафе. При нападении он пытался нанести удары по голове. Пострадавший отделался небольшими порезами.

Против нападавшего составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.