Над Белгородом вновь сработала ПВО
Над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Вячеслав Гладков.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент пока нет.
Накануне, 2 января, в городе четыре раза срабатывала система предупреждения о ракетной опасности. Силами ПВО было сбито множество ракет. Жертвами удара стал один человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
Самая массированная атака на Белгород произошла 30 декабря, ее жертвами стали 25 человек, в том числе дети, больше 100 получили ранения.
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