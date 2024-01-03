Над Белгородом вновь сработала ПВО

Над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Вячеслав Гладков.

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Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент пока нет.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза срабатывала система предупреждения о ракетной опасности. Силами ПВО было сбито множество ракет. Жертвами удара стал один человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.