В подмосковной Баковке произошел крупный пожар

Сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По предварительным данным, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании. Очевидцы рассказали авторам канала, что прямо сейчас виден густой черный столб дыма за несколько километров. Также жители Подмосковья рассказывают о зареве от пожара.

На текущий момент, информации о пострадавших нет. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. 2 января в Вильнюсе после взрыва загорелся жилой многоквартирный дом.