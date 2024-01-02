Стало известно о землетрясении в Нью-Йорке

Землетрясение магнитудой 1,7 было зафиксировано сейсмологами в Нью-Йорке. Оно совпало с жалобами местных жителей на звуки взрывов и тряску зданий. Об этом заявили РИА Новости в управлении города по чрезвычайным ситуациям.

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Ранее жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Квинс сообщили о нескольких взрывах, от которых «тряслись здания». При этом прибывшие на место пожарные не обнаружили ничего подозрительного. А в полицейском управлении города отметили, что террористическая угроза отсутствует.

«В 05.45 (13.45 мск) в районе Астории Квинс произошло землетрясение магнитудой 1,7. Очаг залегал в 0,5 мили к востоку-северо-востоку от Астории, на глубине 5 километров. Есть сообщения, что оно ощущалось в зоне Нью-Йорка», - пояснили в управлении города по чрезвычайным ситуациям.

При этом по данным, предоставленным ТАСС пресс-службой пожарного управления Нью-Йорка, спустя восемь минут после фиксации сейсмологами подземных толчков к ним поступило обращение от местных жителей о «серии взрывов и тряске» зданий.