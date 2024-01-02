Замглавы политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по Бейруту

Израильский беспилотник ударил по офису палестинского движения ХАМАС в пригороде Бейрута, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщило ливанское агентство NNA.

По данным агентства, был атакован офис ХАМАС, расположенный в южном пригороде Бейрута, в районе Аль-Мушаррафия.

При этом, по предварительной информации, в результате взрыва был убит один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ армия Израиля ударила по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.