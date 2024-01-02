Замглавы политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по Бейруту
Израильский беспилотник ударил по офису палестинского движения ХАМАС в пригороде Бейрута, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщило ливанское агентство NNA.
По данным агентства, был атакован офис ХАМАС, расположенный в южном пригороде Бейрута, в районе Аль-Мушаррафия.
При этом, по предварительной информации, в результате взрыва был убит один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ армия Израиля ударила по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
В конце декабря того же года в Израиле сообщили об уничтожении одной из «тайных квартир» лидера ХАМАС в секторе Газа. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал израильскую армию «самой моральной» в мире и оправдал ракетные и бомбовые удары по Газе, в ходе которых погибли десятки тысяч мирных жителей, в том числе и детей.