В Башкирии при пожаре погибла семейная пара
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Туймазинском районе 2 января. Оба погибших 1964 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, это была семейная пара. Тела супругов обнаружили при разборе места пожара в жилом доме по улице Школьная в деревне Ильчимбетово.
Уточняется, что дом 6х10 метров был бревенчатым. Прибывшие огнеборцы локализовали пожар за полчаса, а затем ликвидировали открытое горение на всей площади дома. В тушении участвовали 25 человек и 11 единиц техники.