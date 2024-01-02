В Башкирии при пожаре погибла семейная пара

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Туймазинском районе 2 января. Оба погибших 1964 года рождения.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, это была семейная пара. Тела супругов обнаружили при разборе места пожара в жилом доме по улице Школьная в деревне Ильчимбетово.