Подтверждена гибель пяти человек после столкновения самолетов в аэропорту Токио

Во вторник в токийском аэропорту Ханеда Airbus A 350 авиакомпании Japan Airlines (JAL) столкнулся с самолетом Bombardier DHC8-300, принадлежащим береговой охране Японии. Оба воздушных судна загорелись. Погибли пять сотрудников береговой охраны, удалось эвакуировать 379 человек, находившихся на борту рейсового самолета. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

Самолет береговой охраны, базировавшийся в аэропорту Ханеда, двигался по взлетно-посадочной полосе и около 17:50 по местному времени столкнулся с лайнером JAL. Последний прилетел из Саппоро с 367 пассажирами на борту, включая восемь маленьких детей.

Пятеро из шести сотрудников береговой охраны, находившихся на борту Bombardier, погибли. Капитану удалось выжить.

Пассажиры и экипаж аэробуса покинули горящий самолет, воспользовавшись аварийными трапами.

«Я почувствовал удар, как будто самолет с чем-то столкнулся при приземлении. Увидел вспышку за окном, салон наполнился газом и дымом», — рассказал один из пассажиров.

Из-за ЧП в аэропорту Ханеда сейчас закрыты все четыре взлетно-посадочные полосы.

По данным береговой охраны, самолет Bombardier направлялся на свою базу в аэропорту Ниигаты, чтобы доставить гуманитарную помощь людям, пострадавшим от сильного землетрясения.