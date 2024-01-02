Один человек погиб и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Один житель Белгородской области погиб и еще пятеро пострадали в результате третьей попытки террористической атаки вооруженных сил Украины, пресеченной силами ПВО. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, благодаря работе ПВО на подлете к Белгороду было сбито восемь воздушных целей.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что вооруженные силы Украины около 14:30 попытались в третий раз за день нанести удар по Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Ольха», однако российские средства ПВО предотвратили его, сбив восемь ракет. В предыдущие два раза они сбили еще девять украинских ракет. Тогда ранения получили два человека — мужчина и женщина, причем мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Третья попытка атаки ВСУ привела к гибели одного человека, отметил губернатор.

«Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Еще четыре человека пострадали в районе авторынка — двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями, еще двое от госпитализации отказались. Пятая пострадавшая была доставлена в травмпункт. Она находилась в автобусе, когда на его крышу упал осколок и задел ей руку по касательной.