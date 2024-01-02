В Кемерове из-за снегопада задержали рейс из Москвы

"Сегодня в связи с обильным снегопадом в аэропорту Кемерово обеспечивается бесперебойная работа техники по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и стоянок. На данный момент задержаны рейсы из Москвы до Кемерово более чем на 10 часов, рейс из Новосибирска отменен", - говорится в сообщении.