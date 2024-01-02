Москвичка стала жертвой мошенников, лишилась жилья и более 9 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Пенсионерка несколько месяцев общалась по телефону с лжеправоохранителями. Сначала по их указаниям она перевела 780 тыс. руб. на «безопасный счет», а потом взяла кредит на 180 тыс. руб. и продала квартиру на ул. Псковская за 8,2 млн руб. Полагая, что спасает свои деньги и недвижимость от преступных посягательств, женщина отдала полученную от продажи жилья сумму «криминальному курьеру», назвавшему ей кодовое слово», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «раскручивать» жертву аферисты начали еще в сентябре 2023 года, когда ей позвонили якобы сотрудники полиции и убедили, что на ее имя мошенники хотят взять кредит. И чтобы предотвратить потери, порекомендовали взять его самой и отправить вместе со своими сбережениями на «безопасный счет». В итоге женщина сняла со счета все накопления и взяла кредит.