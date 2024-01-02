Появилось видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Токио

Видео с эвакуацией пассажиров самолета, который загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, появилось в Сети.

Видеоролик с бегущими из горящего лайнера людьми опубликовал японский телеканал TBS NEWS DIG на своем официальном YouTube-канале. На кадрах также видна работа пожарных, которые стараются потушить самолет.

Принадлежащий японской авиакомпании JAL самолет загорелся в аэропорту Токио. Предполагается, что судно столкнулось с самолетом береговой охраны в небе прямо над аэропортом. Более 300 пассажиров эвакуировали. На месте происшествия работают пожарные.