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Появилось видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Токио

Видео с эвакуацией пассажиров самолета, который загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, появилось в Сети.

Видеоролик с бегущими из горящего лайнера людьми опубликовал японский телеканал TBS NEWS DIG на своем официальном YouTube-канале. На кадрах также видна работа пожарных, которые стараются потушить самолет.

Принадлежащий японской авиакомпании JAL самолет загорелся в аэропорту Токио. Предполагается, что судно столкнулось с самолетом береговой охраны в небе прямо над аэропортом. Более 300 пассажиров эвакуировали. На месте происшествия работают пожарные.

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

Похожий случай произошел днем ранее в аэропорту города Улан-Удэ в Бурятии, где при взлете загорелся левый двигатель грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар».

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