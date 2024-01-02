Боеприпас упал в Воронежской области

Аварийный сход российского боеприпаса произошел в Острогожском районе Воронежской области, пострадавших нет. Повреждены семь домовладений, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции", - написал он.
Гусев также сообщил, что жители поселка направлены в пункты временного размещения.
"Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба", - написал он.