В Петербурге мужчину забили до смерти в новогоднюю ночь

Толпа молодых людей в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь до смерти избила 27-летнего мужчину на улице, сообщает РЕН ТВ. В отделение полиции доставили девять человек, в отношении троих из них составили протоколы об административном нарушении. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Избиение произошло на улице Пограничника Гарькавого в ночь на 1 января, о драке под окнами дома полицейским сообщили очевидцы. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили на улице истекающего кровью мужчину.

Мужчину с множественными травмами забрали медики скорой помощи, однако он скончался по пути в больницу, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области полицейские задержали трех человек, которых подозревают в нападении на участников специальной военной операции и их жен в новогоднюю ночь. В ближайшее время следователи предъявят задержанным обвинения и направят в суд ходатайства о заключении их под стражу. По данным СМИ, агрессорами оказались мигранты.