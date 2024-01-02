На актеров сериала «Мир, дружба, жвачка» напали с ножом

«Актеры Егор Губарев и Федор Рощин едва не стали жертвами поножовщины на станции Курская. Вечером 30 декабря они поссорились с 32-летним пассажиром. <…> Тот бросился на Губарева и Рощина с ножом», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конфликт вмешалась полиция, тогда нападавший начал резать себе руки.