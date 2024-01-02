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Baza: на актеров сериала «Мир, дружба, жвачка» напали с ножом

В Москве актеры сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егор Губарев и Федор Рощин чуть не стали жертвами поножовщины на станции метро Курская. Посторонний мужчина напал на молодых людей с ножом, но им удалось убежать. Об этом сообщает Baza.

На актеров сериала «Мир, дружба, жвачка» напали с ножом
© ТК Baza

«Актеры Егор Губарев и Федор Рощин едва не стали жертвами поножовщины на станции Курская. Вечером 30 декабря они поссорились с 32-летним пассажиром. <…> Тот бросился на Губарева и Рощина с ножом», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конфликт вмешалась полиция, тогда нападавший начал резать себе руки.

URA.RU подало запрос в УМВД по Москве. Ответ ожидается.

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Сериал «Мир. Дружба. Жвачка» начал выходить в 2020 году. Он рассказывает о подростках, столкнувшихся с криминальным миром в 90-е годы. Губарев играет главного героя по имени Санька Рябикин, а Федор Рощин — его друга Илью.

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Федор Рощин
Егор Губарев