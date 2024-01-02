В Японии вновь выросло число жертв землетрясения

Стало известно о новых жертвах землетрясения в японской префектуре Исикава. В результате природного бедствия погибли 13 человек, передает агентство Киодо. Ранее говорилось только о 8 погибших.

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«Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати», – цитирует РИА Новости сообщение.

Напоминаем, что 1 января, в понедельник, в центральной части Японии произошло несколько мощных землетрясений магнитудой до 7,6 балла. Жителей страны также предупредили об угрозе цунами: высота волн в некоторых местах может достигать 5 метров.