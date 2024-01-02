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В Японии полностью отменили угрозу цунами

Национальное метеорологическое управление Японии полностью сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии произошедших мощных землетрясений.

В Японии полностью отменили угрозу цунами
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что предупреждение действовало почти 20 часов.

Кроме того, по данным агентства, это был первый случай с 2011 года, когда в стране объявили угрозу «большого цунами».

Ранее число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до шести.

Также сообщалось, что землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года.

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