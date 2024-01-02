В Японии полностью отменили угрозу цунами
Национальное метеорологическое управление Японии полностью сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии произошедших мощных землетрясений.
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что предупреждение действовало почти 20 часов.
Кроме того, по данным агентства, это был первый случай с 2011 года, когда в стране объявили угрозу «большого цунами».
Ранее число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до шести.
Также сообщалось, что землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным с 1885 года.